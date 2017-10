Actualidade

As associações portuguesas no estrangeiro vão passar a ter de cumprir regras mais exigentes e democráticas para obter o apoio financeiro do governo português, afirmou hoje o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

José Luís Carneiro reuniu-se hoje na embaixada de Portugal em Londres com algumas dezenas de dirigentes associativos para apresentar o decreto lei 124/2017, publicado no final de setembro e que regula os apoios ao movimento associativo das comunidades portuguesas.

"É mais exigente, nomeadamente no cumprimento de determinadas regras de procedimento democrático e de prestação de contas, mas também é essa exigência dar um salto em frente da qualificação do trabalho associativo dos portugueses no estrangeiro", disse à agência Lusa.