Andorra-Portugal

O selecionador Fernando Santos optou hoje por jogar pelo seguro e vai deixar o capitão Cristiano Ronaldo no banco dos suplentes no encontro em Andorra, da fase de qualificação para o Mundial2018 de futebol.

Com o avançado em risco, caso veja um cartão amarelo, de falhar o duelo de terça-feira com a Suíça, que poderá ser decisivo para o apuramento direto, Fernando Santos decidiu não arriscar e tirou mesmo Ronaldo do 'onze'.

José Fonte, Cédric e André Gomes, que estão igualmente em risco, vão também sentar-se no banco de suplentes, enquanto Ricardo Quaresma e Gelson Martins, mesmo estando em risco, vão ser titulares no primeiro jogo de sempre da seleção nacional em Andorra-a-Velha.