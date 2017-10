Actualidade

O congresso da Associação das Agências de Viagens Britânica começa na segunda-feira em Ponta Delgada, o primeiro de quatro reuniões de promotores turísticos do Reino Unido e da Irlanda em Portugal, mobilizando perto de 1.500 profissionais em sete semanas.

O congresso anual da ABTA decorre durante três dias no Teatro Micaelense, organizado pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que disputou com sucesso com outros dois destinos.

Noel Josephides, presidente da organização britânica, é também o presidente da Sunvil, uma agência de viagens pioneira que organiza viagens para o arquipélago deste 1990.