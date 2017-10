Mundial2018

(CORREÇÃO) Andora-a-Velha, 07 out (Lusa) - A seleção portuguesa de futebol está a empatar a zero com Andorra, em encontro da nona jornada do Grupo B de qualificação europeia para o Mundial2018, em Andorra-a-Velha.

Portugal segue no segundo lugar do Grupo B europeu de apuramento para o Mundial2018, com 21 pontos, menos três do que a líder Suíça, que vence por 3-0 na receção à Hungria, com golos de Xhaka, aos 18, Frei, aos 20, Zuber, aos 43. (Corrige o número de pontos de Portugal).

