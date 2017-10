Incêndios

O condutor de uma máquina de rasto morreu hoje, em Oleiros, na sequência do capotamento do veículo que operava no combate ao incêndio florestal que deflagrou hoje, pelas 16:00, naquele concelho.

O óbito foi confirmado pelas 21:00, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, adiantando que o acidente ocorreu ao final da tarde.

A vítima ficou debaixo da máquina, não resistindo aos ferimentos sofridos, acrescentou.