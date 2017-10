Incêndios

O incêndio florestal que deflagrou em Pampilhosa da Serra há cerca de 24 horas continua a lavrar com grande intensidade, com seis frentes, naquele concelho e no de Arganil.

As chamas, que tiveram início pelas 23:20 de sexta-feira, em povoamento florestal próximo de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, em Pampilhosa da Serra, município do interior do distrito de Coimbra, mantém-se com "seis frentes muito fortes", disse à agência Lusa o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Os ventos e a violência do próprio incêndio, que progride em zonas densamente florestadas e onde a matéria combustível está cada vez mais seca, favorecem a propagação das chamas e dificultam o seu combate, sublinhou o responsável.