Mundial2018

A seleção costa-riquenha de futebol assegurou hoje a quinta presença em Mundiais de futebol, ao empatar 1-1 na receção às Honduras, já em período de descontos, juntando-se ao México nos apurados da América do Norte e Central.

A Costa Rica conseguiu o ponto que necessitava para garantir a segunda presença consecutiva em fases finais do campeonato do mundo, depois de ter sido oitava em 2014, graças ao golo de Kendal Waston, aos 90+5, depois de os hondurenhos se terem colocado em vantagem, por Eddie Hernández, aos 66.

Após nove das 10 jornadas da qualificação da CONCAF, a Costa Rica, que alinhou com o jogador do Sporting Bryan Ruiz a tempo inteiro, soma 16 pontos, menos cinco do que o México, que já tinha assegurado a presença na Rússia, ficando em aberto mais uma qualificação direta e o acesso ao 'play-off', com o vencedor do duelo entre Síria e Austrália.