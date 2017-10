Incêndios

Algumas habitações dos concelhos de Mortágua e de Anadia foram evacuadas, por precaução, devido ao incêndio que lavra naquela zona desde o princípio da tarde de sábado, disse hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Na povoação de Santa Cristina, no município de Mortágua, foram deslocados sete idosos, que, entretanto, foram alojados no lar da Santa Casa da Misericórdia daquela vila do distrito de Viseu, onde pernoitarão, disse à Lusa o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Casas dispersas e isoladas foram igualmente evacuadas, adiantou Pedro Araújo, precisando que no caso da aldeia de Escoural, no concelho de Anadia (distrito de Aveiro), que esteve cercada pelas chamas, os habitantes não foram retirados por os responsáveis terem considerado ser melhor fazer a proteção das habitações da localidade, com a deslocação de meios para o local.