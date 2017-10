Actualidade

O furacão Nate, de categoria 1, tocou hoje terra perto da foz do rio Mississípi, no sul dos Estados Unidos, com ventos máximos de 136 quilómetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões (CNH, na sigla em inglês).

Entretanto, enfraqueceu ligeiramente e o CNH estima que voltará a atingir a costa do estado do Mississípi durante a noite.

O olho do furacão vai passar por "partes do Mississípi, Alabama e Tennessee" durante esta noite e na noite de domingo, segundo o CNH.