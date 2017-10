Incêndios

Os fogos na Sertã, em Óbidos e Amarante foram dominados esta madrugada, mantendo-se ativos cinco incêndios de grande dimensão, incluindo o de Pampilhosa da Serra, que está a ser combatido por mais de 500 operacionais, segundo a Proteção Civil.

"Os três incêndios foram dominados por volta das 04:30", disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

O incêndio florestal que deflagrou em Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, há mais de 24 horas, continuava na madrugada de hoje a lavrar com grande intensidade, com seis frentes, naquele concelho e no de Arganil.