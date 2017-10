Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas, várias com gravidade, na sequência da explosão numa bomba de gasolina na capital do Gana, no sábado à noite, informaram autoridades e imprensa local.

Segundo o órgão de comunicação social StarrFMonline.com, foram confirmados dois mortos e outras 25 pessoas foram transportadas para um hospital militar.

As causas do acidente são desconhecidas, mas fontes do StarrFMonline.com afirmam que a explosão ocorreu numa estação de armazenamento de gás perto da bomba de gasolina à qual se estendeu o incêndio.