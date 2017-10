Actualidade

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, elogiou o desenvolvimento contínuo do seu "valioso" programa nuclear para "defender a sua soberania das ameaças nucleares dos Estados Unidos", e disse que a economia do país está a crescer apesar das sanções.

Kim Jong-un fez estes comentários numa reunião plenária do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que abordou no sábado a situação do país, e aprovou algumas nomeações de altos dirigentes, informou hoje a agência estatal norte-coreana, KCNA.

"As armas nucleares da República Popular Democrática da Coreia (nome oficial da Coreia do Norte) são um valioso fruto da sangrenta luta do seu povo para defender o destino e a soberania do país das prolongadas ameaças nucleares dos imperialistas norte-americanos", disse o líder durante a reunião.