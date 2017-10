Actualidade

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari), principal rival do britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na corrida ao título mundial de Fórmula 1, abandonou hoje o Grande Prémio do Japão na quinta volta devido à perda de potência do seu carro.

Minutos antes da partida, os mecânicos da equipa italiana trabalharam em contrarrelógio para resolver o problema que acabaria por frustrar a atuação de Sebastian Vettel no circuito de Suzuka, onde decorre a 16.ª prova do Campeonato do Mundo.

O alemão, que partiu na segunda-posição do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, foi ultrapassado pelo holandês Max Verstappen (Red Bull), evidenciando a falta de potência do seu Ferrari, escreve a agência espanhola Efe.