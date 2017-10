Actualidade

A participação de Portugal na Feira do Livro de Guadalajara, em 2018, contará com um programa criado especialmente para apoiar editoras latino-americanas que queiram publicar obras de autores de língua portuguesa, revelou a comissária Manuela Júdice.

Esta é, para já, uma das principais novidades da participação de Portugal como país convidado de honra da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara, no México, para a qual ainda não há programação, disse à Lusa a comissária da participação portuguesa no certame, Manuela Júdice, que iniciou funções no dia 15 de setembro.

O programa especial de apoio à tradução, à ilustração e à edição, criado pelo Instituto Camões e pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), vai contemplar editores mexicanos primeiro e a América Latina a seguir, para a tradução e edição em espanhol de obras de escritores de língua portuguesa, com exceção do Brasil, que já foi país convidado.