Actualidade

O país vai viver, até novembro, uma intensa agenda política e social marcada pelo Orçamento do Estado de 2018, uma série de greves na saúde e pelo relatório da comissão independente sobre os incêndios de junho.

Na próxima sexta-feira, o Governo entrega o Orçamento, mas antes, na quinta-feira, a Assembleia da República recebe o relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de junho, na região Centro, que fizeram 64 mortos e mais de 200 feridos.

A próxima semana será a derradeira para as negociações do Governo do PS - ou "exame mútuo" - com os seus parceiros à esquerda, PCP, BE e PEV.