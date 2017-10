Incêndios

O incêndio florestal que continua a lavrar com intensidade nos concelhos de Pampilhosa da Serra e Arganil obrigou à evacuação parcial de seis aldeias naquela zona do interior do distrito de Coimbra.

A deslocalização dos habitantes, sobretudo daqueles que residem em casas mais isoladas, foi adotada essencialmente por precaução, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Torrozela, Salgueiro, Caratão, Monte Redondo, Adela e Aguadalte são as povoações abrangidas pela medida, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).