Actualidade

O furacão Nate, que estava na categoria 1, passou hoje a tempestade tropical depois de ter atingido os Estados Unidos e está a deslocar-se para nordeste, anunciou hoje o Centro nacional de furacões norte-americano (NHC).

Às 05:00 locais (09:00 TMG), a tempestade, com ventos até 113 quilómetros/hora, o furacão estava na zona do Mississípi e do Alabama (sul) e deslocava-se para nordeste a cerca de 37 quilómetros/hora, segundo o NHC, que prevê "um enfraquecimento rápido".

