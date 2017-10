Actualidade

As dormidas dos turistas portugueses em hotéis na Galiza (Espanha) aumentaram 17% entre janeiro e agosto de 2017 face ao período homólogo de 2016, liderando o turismo internacional naquela região, anunciou hoje o Turismo galego.

Dados do Departamento de Promoção do Turismo da Galiza referem que entre janeiro e agosto de 2017 foram registadas "247 mil dormidas de turistas portugueses em hotéis galegos", um valor que cresceu 17% face às 205 mil dormidas dos portugueses no mesmo período em 2016.

"Não há dúvida de que está a ser um bom ano para o Turismo da Galiza. Nestes primeiros meses, recebemos 3,6 milhões de turistas estrangeiros e temos notado um importante crescimento em mercados como o português, que historicamente sempre foi importante para o nosso destino", declarou à Lusa Nava Castro, diretora-geral do Turismo da Galiza.