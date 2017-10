Incêndios

O incêndio florestal que deflagrou na noite de sexta-feira em Pampilhosa da Serra e alastrou a Arganil ameaça duas povoações deste concelho do interior do distrito de Coimbra, disse o presidente da Câmara de Arganil.

O fogo, que arde com intensidade, mantém duas frentes ativas no concelho de Arganil, progredindo uma delas "no sentido da Mata da Margaraça e pondo em risco Sardoal e Parrozelos", salientou Ricardo Alves, que falava à agência Lusa pelas 12:30 de hoje.

As duas povoações, nas freguesias de Benfeita e de Moura da Serra, respetivamente, situam-se na Área Protegida do Açor, serra que integra a Mata da Margaraça.