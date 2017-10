Actualidade

A plataforma Societade Civil Catalã (SCC) estima que 950 mil pessoas estão a manifestar-se desde hoje de manhã em Barcelona contra a independência da Catalunha e a favor da unidade de Espanha.

Milhares de pessoas manifestaram-se entre a Plaza Urquinaona e a estação ferroviária Francia, na capital catalã, empunhando bandeiras espanholas, catalãs e europeias, sob o lema "Vamos recuperar o bom senso".

A manifestação, que contou com a presença de políticos do Partido Popular, do Partido Cidadãos e do Partido Socialista Catalão PSC, realizou-se dois dias antes de o presidente da Generalitat (governo autónomo catalão), Carles Puigdemont, ir ao parlamento catalão para apresentar com uma declaração de independência.