Catalunha

O manifesto da Sociedade Civil Catalã, lido no final da marcha realizada hoje em Barcelona, pede o fim da "marginalização" dos catalães não-independentistas, bem como do "confronto" e da "dor" vivida pela população da Catalunha na sequência do referendo.

"Nenhum ator político deve evitar que os catalães não-independentistas façam parte da paisagem e que também pertencem à sociedade catalã. Não há marginalização, temos o direito de ser ouvidos e de ser levados em consideração", diz o manifesto.

O texto, inicialmente lido em espanhol pelo vice-presidente da SCC, Álex Ramos, apela ao "bom senso" e destaca a "vontade de encerrar um processo que mergulhou os catalães em confrontos, confusão, dor e desespero".