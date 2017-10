Actualidade

Uma filha de imigrantes cabo-verdianos no Grão-Ducado do Luxemburgo, venceu as eleições municipais em Larochette, conhecida como a localidade "mais portuguesa do Luxemburgo".

Natalie Silva, luxemburguesa de origem cabo-verdiana e vereadora desde 2011, conquistou 471 votos, mais 118 que o segundo classificado.

Natalie Silva deverá ocupar o cargo de burgomestre deixado vago por Pierre Wies, que não se recandidatou nestas eleições, depois de ter governado a autarquia durante 26 anos.