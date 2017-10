Actualidade

Duas vítimas de queda em falésias em Portugal, uma na arriba sul da praia das Azenhas do Mar e outra numa arriba perto do Cabo São Vicente, foram resgatadas no sábado, anunciou hoje a polícia marítima.

Um homem que estava na apanha de polvo nas Azenhas do Mar foi resgatado após ter caído numa falésia e ficado inconsciente.

Uma vez que a base da arriba sul da praia das Azenhas do Mar é um local de "muito difícil acesso", o homem que participava "na apanha de polvo" e que "inadvertidamente terá escorregado", caiu ao mar e ficou inconsciente, segundo o comunicado.