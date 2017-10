Incêndios

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil foi ativado, às 17:00 de hoje, no concelho da Pampilhosa da Serra, disse o presidente da Câmara desta vila do interior do distrito de Coimbra, José Brito.

A medida, que visa facilitar a mobilização de todos os meios disponíveis no concelho para auxiliarem nas operações de combate ao incêndio florestal que ali deflagrou na noite de sexta-feira, foi adotada porque se "agravou a situação", afirmou à agência Lusa o autarca.

"Durante a tarde [de hoje] tudo se agravou", essencialmente devido à "mudança dos ventos" e à impossibilidade de os meios aéreos continuarem a atuar, por causa do denso fumo que cobre a região, particularmente no vale do rio Ceira, explicou o autarca.