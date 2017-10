Mundial2018

A Polónia garantiu hoje a qualificação para o Mundial2018 de futebol, ao vencer em casa Montenegro, por 4-2, na 10.ª jornada do Grupo E, com a Dinamarca a assegurar uma vaga no 'play-off'.

A precisar de um empate para regressar 12 anos depois a um Mundial, a Polónia, que foi terceira em 1974 e 1982, esteve a vencer por 2-0, mas permitiu a Montenegro empatar, antes de voltar a ganhar vantagem de dois golos no final, um dos quais marcados por Lewandowski, que somou o 16.º na qualificação.

No mesmo grupo, a Dinamarca empatou em casa com a Roménia (1-1) e assegurou uma vaga no 'play-off'.