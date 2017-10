Actualidade

Cristiano Ronaldo e os 11 titulares no triunfo (2-0) frente a Andorra estiveram hoje ausentes do treino da seleção portuguesa de futebol com vista à receção à Suíça, na terça-feira, derradeiro encontro de qualificação para o Mundial2018.

O avançado do Real Madrid, que diante de Andorra entrou ao intervalo para o lugar de Gelson Martins e marcou o primeiro golo da 'equipa das quinas', não iniciou o treino no relvado do Estádio da Luz, ficando a fazer trabalho de recuperação no ginásio juntamente com os 11 titulares, ao contrário dos outros suplentes utilizados, Gonçalo Guedes e William Carvalho.

Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os restantes 13 atletas às ordens do selecionador Fernando Santos realizaram os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.