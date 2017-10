Actualidade

Um emigrante de Vila Pouca de Aguiar venceu hoje as eleições municipais em Bettendorf, uma pequena localidade no nordeste do Luxemburgo, e pode vir a ser o primeiro burgomestre português no país.

José Vaz do Rio já era conselheiro municipal em Bettendorf desde as últimas eleições, em 2011, ocasião em que ficou em quinto lugar.

Agora, venceu as eleições, com 588 votos - deixando em terceiro lugar o atual burgomestre, Albert Back, com 553 votos -, mas para já é cauteloso.