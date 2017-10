Mundial2018

O Egito qualificou-se hoje para o Mundial2018 de futebol, ao vencer em casa o Congo, por 2-1, graças a um golo de Mohamed Salah aos 90+5 minutos, de grande penalidade.

O jogador do Liverpool tinha dado vantagem aos egípcios aos 63 minutos, mas, aos 88, Arnold Bouka igualou, antes de Salah bisar e permitir ao Egito chegar pela terceira vez a um Mundial, a primeira desde 1990.

Com um encontro por disputar no Grupo E da qualificação africana, o Egito passou a ter 12 pontos, mais quatro do que o Uganda e seis do que o Gana, enquanto o Congo tem apenas um ponto.