Celebridades

Onze portuguesas tiveram direito a uma boneca personalizada na segunda edição desta iniciativa.

Pelo segundo ano consecutivo, a boneca mais famosa do mundo reuniu uma série de mulheres inspiradoras para as crianças e presenteou-as com uma Barbie personalizada à sua semelhança.

Mariza, Clara de Sousa, Inês Castel-Branco, Isabel Stilwell, Joana Astolfi, Jessica Athayde, Luísa Sobral, Maria da Conceição, Patrícia Mamona, Rita Cardoso Pinto, e Teresa Tomé foram as homenageadas deste ano e receberam bonecas one-of-a-kind idênticas a si.

Estas 11 mulheres distinguiram-se pelos seus papéis e atuação em áreas tão diferentes como Medicina, Empreendedorismo, Representação, Solidariedade Social, Desporto, Jornalismo, Música ou Arte.

Segundo a marca, «a máxima “Tu podes ser o que quiseres” continuou a servir de mote para a escolha destas mulheres, que demonstram às crianças que o futuro está repleto de possibilidades e de sonhos por concretizar».

No fim de contas, o grande objetivo da iniciativa é «incentivar todas as crianças a persistirem e seguirem os seus sonhos e aspirações».

Mariza e Inês Castel-Branco mostraram-se orgulhosas pela distinção. Já Isabel Stilwell, antiga diretora do Destak, prometeu: «Vamos batalhar para que cada criança acredite que pode mesmo ser aquilo que quiser!»