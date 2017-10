Incêndios

O fogo que esta noite ameaçou três fábricas na Trofa, distrito do Porto, foi extinto, sem chegar aos edifícios, disse à Lusa o presidente da Câmara da Trofa, que exigiu "mais meios para as autarquias" no combate aos incêndios.

"Depois de momentos complicados, está extinto. E à primeira vista - ainda que seja necessário apurar junto dos responsáveis - não estão em causa empregos ou prejuízos elevados. Mas as causas também têm de ser apuradas", disse o presidente da Câmara, Sérgio Humberto.

Em causa está um incêndio que teve início de manhã em zona florestal na Trofa e alastrou ao início da noite às imediações de três fábricas localizadas no lugar de Lantemil, em Santiago de Bougado.