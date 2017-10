Actualidade

O julgamento das duas mulheres acusadas de matar o meio-irmão do líder norte-coreano foi retomado hoje, com a visita a um laboratório de alta segurança para a visualização de provas contaminadas com o agente nervoso VX.

O juiz, os representantes do Ministério Público, os advogados de defesa e as duas mulheres acusadas pela morte de Kim Jong-nam - a indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Doan Thi Huong - visitaram o laboratório químico para analisar amostras da roupa de ambas antes de estas serem formalmente submetidas como provas.

Este tipo de ação não é incomum em processos-crime na Malásia, onde os juízes visitam com frequência os locais do crime. Neste caso, a decisão foi tomada depois de o especialista químico do governo Raja Subramaniam ter afirmado em tribunal que o VX detetado na roupa pode estar ainda ativo.