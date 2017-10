Actualidade

As autoridades do Paquistão detiveram hoje o genro do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif devido a casos de corrupção que pendem contra si.

Mohammad Safdar foi detido ao chegar ao aeroporto de Islamabad procedente de Londres, indicou o ministro Talal Chaudhry citado pela agência norte-americana Associated Press.

A justiça paquistanesa anunciou, no final do mês passado, a decisão de acusar o ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif de corrupção e emitiu ordens de prisão contra os três filhos e um genro do ex-chefe de governo por falta de comparência em tribunal.