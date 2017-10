Actualidade

As propostas apresentadas a concurso público para a subconcessão da operação e manutenção da rede do Metro do Porto deverão ser conhecidas hoje, depois de o prazo para entrega das mesmas ter sido prorrogado.

O anúncio do concurso, publicado no Diário da República no dia 23 de junho, previa para 25 de setembro o último dia para apresentação de propostas. Contudo, a Metro do Porto prorrogou esse prazo por 11 dias, "devido à necessidade de prestação de esclarecimentos aos potenciais concorrentes e de acordo com o previsto no programa do concurso".

O preço base do procedimento concursal ascende os 221 milhões de euros, mais concretamente 221.212.822,89 euros, e o critério de adjudicação é o "preço mais baixo".