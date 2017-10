Catalunha

O comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa instou o ministro do Interior espanhol, Juan Ignacio Zoido, a levar a cabo "uma investigação rápida, independente e eficaz" sobre as denúncias contra a atuação policial na Catalunha.

Nils Muiznieks afirmou na sua carta, datada de 04 de outubro e hoje divulgada, que essa investigação é de "vital importância" para "prevenir qualquer escalada de tensões e violência".

Para o comissário, apurar responsabilidades pelo que sucedeu no dia do referendo na Catalunha, declarado ilegal pelo Tribunal Constitucional, "é essencial para preservar a confiança dos cidadãos nas forças de ordem".