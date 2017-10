Incêndios

O Governo de Timor-Leste foi a entidade que mais contribuiu para o Fundo Revita, criado para gerir os donativos para as vítimas dos incêndios da zona Centro, com mais de 1,2 milhões de euros.

Este valor corresponde a 32% do total dos donativos em dinheiro recolhidos pelo Revita até 30 de setembro, que ascendem a 3.787.590,31 euros.

De acordo com o primeiro relatório trimestral do fundo, ao todo foram 35 as entidades que formalizaram a adesão, das quais 27 com donativos em dinheiro, seis com bens móveis não sujeitos a registo e duas com prestação de serviços.