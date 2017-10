Incêndios

Apenas 35 das 205 casas afetadas pelos incêndios de junho na região Centro do país têm obras concluídas e o concelho de Pedrógão Grande é o que precisa de mais intervenções, com 109 casas para reconstruir.

Segundo o primeiro relatório do Fundo Revita, criado para gerir os donativos para as vítimas dos incêndios na zona Centro do país, foram atribuídas aos diversos fundos para reconstrução 205 casas de primeira habitação.

Deste conjunto de habitações, 66 estão em fase mais avançada, nomeadamente duas habitações com obra consignada, 64 com obra e execução e 35 já concluídas.