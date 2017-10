PSD

O antigo presidente da Câmara do Porto Rui Rio vai apresentar a sua candidatura à presidência do Partido Social-Democrata (PSD) na próxima quarta-feira num hotel em Aveiro, de acordo com uma nota enviada à comunicação social.

"Rui Rio irá apresentar publicamente a sua candidatura à presidência do Partido Social-Democrata na próxima quarta-feira, dia 11 de outubro, que, tal como o candidato definiu, não será nem no Porto, nem em Lisboa", é referido na nota.

O anúncio será feito através de uma declaração pública, aberta aos militantes e à comunicação social, e terá lugar no Hotel Melia Ria, em Aveiro, pelas 18:30.