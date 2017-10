Actualidade

O Governo aprovou a concessão de incentivos financeiros ao investimento de 48,1 milhões de euros da Bosch Car Multimedia de Braga, para aumentar a capacidade da sua fábrica e produzir novos produtos de multimédia automóvel, revela um despacho hoje publicado.

"Dado o seu impacto macroeconómico, considera-se que o projeto reúne as condições necessárias à concessão de incentivos financeiros previstos para os grandes projetos de investimento", lê-se no despacho assinado a 22 de setembro pelo ministro da Economia, Caldeira Cabral, e pelo secretário de Estado da Internacionalização, Brilhante Dias, hoje publicado em Diário da República.

Segundo o diploma, o Governo aprova a minuta do contrato de investimento, a celebrar entre a Bosch Car Multimedia Portugal e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que visa o aumento da capacidade da unidade fabril em Braga, para a produção e introdução no mercado de "produtos inovadores no domínio da multimédia automóvel", nomeadamente sistemas de navegação e painéis de instrumentos digitais com recurso a tecnologias de última geração no processo de produção.