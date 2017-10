Actualidade

Bucareste, 09 out - O secretário-geral da NATO disse hoje que a Aliança Atlântica não quer uma "nova Guerra Fria" com a Rússia, apesar da preocupação dos Estados-membros com o fortalecimento militar russo junto às suas fronteiras.

Jens Stoltenberg falava no final de quatro dias de uma assembleia parlamentar da NATO na capital da Roménia.

"Estamos preocupados com a falta de transparência [da Rússia] quando se trata de exercícios militares", disse.