Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje o último treino antes do embate decisivo de terça-feira com a Suíça, de qualificação para o Mundial2018, numa sessão em que Fernando Santos contou com todos os jogadores.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador português trabalhou com os 25 jogadores convocados e tem a equipa na máxima força para receber os helvéticos no Estádio do Luz, em Lisboa, na 10.ª e última jornada do Grupo B.

Renato Sanches e Bruno Alves, que falharam o embate com Andorra (2-0) devido a limitações físicas, estiveram à disposição de Fernando Santos, assim como Cristiano Ronaldo, que no domingo fez apenas trabalho de recuperação, juntamente com os titulares do jogo em Andorra-a-Velha.