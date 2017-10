Actualidade

Seis concorrentes apresentaram propostas ao concurso público para a subconcessão da operação e manutenção da rede do Metro do Porto no período 2018-2025, informou hoje a sociedade que gere aquele sistema de transporte.

Em comunicado, a Metro do Porto adianta que "o júri do concurso público internacional irá agora analisar a admissibilidade das propostas apresentadas, devendo dentro de dias apresentar o seu relatório ao conselho de administração que o analisará e votará uma decisão de adjudicação".

Segundo a Metro do Porto, apresentaram propostas as empresas "Barraqueiro SGPS, SA; Corporatión Española de Transportes, SL; DST - Domingos Silva Teixeira, SA; MEAS/Manvia/ME SGPS/MGC; Neopul, SA e Transdev Mobilidade, SA".