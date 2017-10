Incêndios

Um homem foi hoje encontrado morto na zona onde deflagrou um incêndio florestal, na área da freguesia de Santo Estevão e Moita, no concelho do Sabugal, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) da Guarda, o corpo da vítima "foi encontrado carbonizado no local do incêndio" pelas 11:45.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à Lusa que o homem tem cerca de 73 anos e que foi encontrado morto por uma patrulha que se deslocou ao local do incêndio.