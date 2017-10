Actualidade

O Governador do Banco de Portugal alertou hoje os bancos centrais de língua portuguesa para acompanharem de perto a casa-mãe dos bancos que operam nos seus países, porque uma resolução na Europa pode ter impactos graves nas filiais.

Carlos Costa falou hoje sobre os planos de resolução dos bancos segundo as regras da União Europeia no XXVII Encontro de Lisboa entre bancos centrais dos países de língua portuguesa, tendo destacado o impacto que as regras de resolução de bancos na Europa podem ter nesses países.

O governador pediu aos responsáveis dos bancos centrais dos países lusófonos que acompanhem de perto a situação das filiais de bancos europeus que operam nos seus mercados mas também da casa-mãe desses bancos, uma vez que as filiais podem sofrer impactos graves de medidas de resolução ou liquidação definidas na Europa.