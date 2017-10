Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte (SHN) apresentou hoje no Porto, aos patrões do setor, a proposta de aumento salarial de 7,6% em 2018, "sem perda de direitos dos trabalhadores".

A explicação foi dada aos jornalistas por Francisco Figueiredo, dirigente sindical, à porta da Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo (APHORT), onde se concentraram os cerca de 100 delegados sindicais que participaram na assembleia-geral do SHN que aprovou a reivindicação.

"Queremos negociar aumentos salariais sem perda de direitos. Todos os anos apresentamos propostas e todos os anos a APHORT recusa negociar. Primeiro quer retirar direitos aos trabalhadores, como [remuneração por] trabalho em dia feriado, trabalho noturno ou extraordinário e só depois é que diz que vai apresentar uma proposta. O setor está a crescer, por que é que iriamos aceitar retirar direitos aos trabalhadores. Não há nenhuma justificação para isso", afirmou Francisco Figueiredo.