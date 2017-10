Catalunha

O presidente da mais alta instância judicial catalã ordenou que seja a Polícia Nacional espanhola, em substituição dos Mossos d'Esquadra, a liderar um dispositivo de segurança reforçado do tribunal, em antecipação a uma eventual declaração de independência.

Nos últimos anos, a proteção do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha - a instância que emitiu as ordens judiciais, ignoradas por muitos Mossos d'Esquadra, que visavam impedir o referendo ilegal pela independência - coube precisamente à polícia regional catalã.

No entanto, o presidente do TSJC, Jesús Barriento, retirou na sexta-feira essa exclusividade aos Mossos, determinando que seria o Corpo Nacional de Polícia (CNP), uma unidade da Polícia Nacional espanhola, a liderar o dispositivo para garantir a segurança da instância, tanto dentro, como fora do edifício, no centro de Barcelona.