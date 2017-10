Actualidade

O dispositivo de combate aos incêndios foi reforçado com meia centena de equipas dos corpos de bombeiros devido às "condições meteorológicas adversas" que se registam no país, anunciou hoje a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

As 50 equipas de combate a incêndios dos corpos de bombeiros, que entraram em funções no dia 01 de outubro, vieram reforçar os meios previstos para a fase Delta do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 2017 (DECIF 2017), refere a ANPC em comunicado.

A estas equipas acrescem, ainda, os grupos de reforço dos corpos de combeiros que foram mobilizados de acordo com "as necessidades operacionais verificadas a cada momento, bem como o dispositivo das Forças Armadas que participa essencialmente em missões de rescaldo e vigilância pós rescaldo".