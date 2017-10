Actualidade

O FC Porto treinou hoje no Centro de Treinos do Olival, com vista ao jogo de sexta-feira com o Lusitano de Évora, da Taça de Portugal em futebol, sem oito internacionais e André André como único lesionado.

O médio português é o único futebolista no boletim clínico, ainda que tenha já cumprido treino integrado condicionado, numa sessão em que o argelino Yacine Brahimi, o português Ricardo e o maliano Moussa Marega recuperaram de problemas físicos e treinaram sem limitações, depois de um fim de semana de folga.

Com Danilo (Portugal), Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Herrera, Jesús Corona (México), Maxi Pereira (Uruguai) e Vincent Aboubakar (Camarões) ao serviço das seleções, além de Diogo Dalot nos sub-21, Sérgio Conceição recorreu a Luís Mata, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Musa Yahaya, Galeno, Alberto Bueno e André Pereira, da equipa B dos 'dragões', para compor a sessão de treinos.