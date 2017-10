OE2018

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) lembrou hoje que uma das premissas dos acordos de viabilização do Governo passa pelo descongelamento de carreiras, dossiê que o executivo socialista "empurrou" até agora, mas tem de ficar fechado nesta legislatura.

"Para o BE é essencial que o descongelamento de carreiras seja feito no período desta legislatura", sublinhou Catarina Martins, sinalizando que há "apenas dois Orçamentos" do Estado para o fazer.

Para a bloquista, o Governo "empurrou o dossiê do descongelamento das carreiras até agora" e não faz sentido um plano de descongelamento onde seja dito aos trabalhadores que o mesmo só será efetivado "quando este Governo já não for Governo", ou seja, num prazo superior a dois anos.