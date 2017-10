Actualidade

O ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, que participa hoje no Luxemburgo na sua última reunião do Eurogrupo, apontou Portugal como "prova" do sucesso da política de estabilização do euro e a ilustração de um "final feliz".

À entrada para aquela que é, ao cabo de oito anos, a sua derradeira participação no fórum de ministros das Finanças da zona euro, Schäuble apontou que um dos pontos em agenda é a apreciação da sexta missão de vigilância pós-programa a Portugal, que voltou a apontar como um exemplo de sucesso.

"Portugal é uma vez mais a prova de que a nossa política de estabilização do euro foi um sucesso, e de que fomos bem-sucedidos na defesa de um euro estável nos oito anos de crise do euro, contra algumas dúvidas", declarou o ainda ministro das Finanças alemão.