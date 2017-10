Mundial2018

O selecionador Fernando Santos mostrou-se hoje convicto que Portugal vai na terça-feira alcançar o apuramento direto para o Mundial2018 de futebol, no dia do seu 63.º aniversário, mas para isso tem que vencer uma "fortíssima" Suíça.

"Mantenho a convicção que amanhã (terça-feira) os jogadores vão dar-me uma prenda e que Portugal vai chegar ao Campeonato do Mundo através da fase de grupos. A Suíça é um adversário fortíssimo que está a fazer uma qualificação brutal, com nove vitórias em nove jogos. Sabemos das dificuldades do jogo e que vamos defrontar uma equipa de grandíssima qualidade", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português, que na terça-feira festeja 63 anos de idade, falava aos jornalistas na conferência de antevisão do encontro da 10.ª e última jornada do Grupo B de apuramento para o Mundial2018, no Estádio da Luz, em Lisboa.